Упрямых братьев-близнецов наказали в Санкт-Петербурге за тонировку на "Мерседесах"

Братьев-близнецов из Дагестана наказали в Петербурге за тонированные иномарки Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге наказали двух братьев-близнецов, которые отказались снимать тонировку со своих "Мерседесов". 1 ноября 2020 года на 640-м километре трассы А-120 сотрудники ГИБДД остановили две иномарки, за рулем которых оказались молодые 24-летние люди, жители города Дербента республики Дагестан.

- На обеих машинах была нанесена очень темная тонировка. Молодым людям вынесли постановление, чтобы они сняли ее в течение суток, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Но спустя три дня эти же иномарки остановили на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга. На них по прежнему была тонировка с нарушениями правил. Упрямых братьев, которые повторно не выполнили требования, доставили в отдел полиции.

В четверг, 5 ноября, суд прекратил административное производство в отношении одного из братьев. Второму назначено наказание в виде двух суток административного ареста, которое зачтено в счет административного задержания после доставления в полицию.