Труп со снятым скальпом по запаху и опарышам нашли в квартире на Новоизмайловском проспекте

На Новоизмайловском проспекте нашли труп с частично снятым скальпом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С апреля жители дома 26, корпус 3 по Новоизмайловскому проспекту не знали, куда делся их тихий сосед. И только сильный трупный запах, а потом и опарыши, дали понять, что с мужчиной что-то неладно. Проверить это вызвался один из местных жителей, который влез в закрытую квартиру через балкон.

- 4 ноября в 18:26 поступило сообщение: в квартире умер сосед. Имени звонившая не знает, труп завернут в одеяло, есть ли признаки насильственной смерти, неизвестно. Муж звонившей женщины проник на балкон квартиры соседа после появления сильного трупного запаха и опарышей, труп видел через окно, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшим полицейским люди рассказали, что сосед не забирал квитанции из ящика с апреля, жил один, про родственников ничего не известно.

Квартиру вскрыли. В ней стражи порядка нашли полуразложившееся тело мужчины на вид 40 лет. На голове погибшего была большая скальпированая рана. Обстоятельства смерти устанавливаются. Тело отправлено в морг.