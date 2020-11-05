Работодатель заплатил миллион за водителя-наркомана, устроившего смертельное ДТП с автобусом

Приставы взыскали миллион в пользу родных погибшего в аварии водителя автобуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская фирма-перевозчик выплатила миллион рублей родным шфера автобуса, который погиб в ДТП, устроенного водителем транспортной компании. В момент столкновения водитель грузовика был под воздействием наркотиков. А по закону, за его действия ответственность несет и работодатель.

- В феврале 2018 года водитель-экспедитор, находясь в состоянии наркотического опьянения, был в рейсе и управлял грузовым автомобилем. Мужчина следовал по Лермонтовскому проспекту, где превысив скорость, врезался в автобус «Вольво». В результате ДТП, шофер автобуса скончался. Дочь погибшего обратилась с иском в суд, который удовлетворил требования о взыскании морального вреда с организации, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

Правда, работодатель не спешил платить за своего сотрудника. Поэтому женщина пошла к приставам. И только после того, как у компании арестовали несколько грузовиков, деньги начали поступать на счет потерпевшей. Рассчитались с ней за четыре месяца.