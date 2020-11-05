Суд запретил работодателям увольнять петербуржцев из-за пандемии

Суд Петербурга защитил горожан, уволенных во время пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге районные суды рассматривают иски горожан к работодателям, которые уволили их во время пандемии. Как отметили в пресс-службе судов в четверг, 5 ноября 2020 года, чаще всего стороны заключают мировые соглашения.

- Так, 3 марта одну из петербурженок приняли на работу менеджером, но 22 июня ей предложили подписать приказ об увольнении с 31 марта. Женщина посчитала это незаконным и обратилась в суд. Она требовала взыскать с работодателя заработную плату, компенсацию морального вреда и судебные расходы. В ходе рассмотрения дела от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Также известно о двух других делах, в которых судья встал на сторону уволенных. Так, с одного из работодателей в пользу работника суд взыскал 58 тысяч рублей, с другого более 100 тысяч рублей.