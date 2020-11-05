Полиция выясняет причину драки пенсионерок в трамвае в Санкт-Петербурге

Полиция разбирается в драке двух петербурженок в трамвае Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в перепалке двух женщин, которая закончилась госпитализацией одной из них. Инцидент произошел около 12:30 часов в четверг, 5 ноября 2020 года, в трамвае, который ехал по Фрунзенскому району. В конфликте участвовали две пенсионерки.

- По предварительной информации, инцидент произошел в салоне трамвая между двумя пассажирками на Бухарестской улице. В результате конфликта 82-летняя женщина выпала из трамвая и получила травмы, после чего была госпитализирована с переломом бедра, - рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители пообщались со второй участницей перепалки - 55-летней женщиной. Ее опросили и отпустили до дальнейших выяснений обстоятельств.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.