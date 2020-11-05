Дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 5 ноября 2020 года

В Петербурге закрыли створки дамбы из-за шторма 5 ноября / Фото: Instagram ФКП КЗС

В Санкт-Петербурге штормовое предупреждение. В связи с этим в 15:52 часов четверга, 5 ноября 2020 года, створы защитного сооружения в Кронштадте было закрыто, чтобы избежать возможного наводнения в городе. Напомним, что в Северной столице бушует сильный ветер, в прибрежных районах порывы достигают 25 метров в секунду.

- По состоянию на 15:52 часов затворы всех сооружений полностью закрыты - акватория Невской губы защищена от воздействия морского нагона. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено, - рассказали в комплексе защитных сооружений.

На дамбе рассчитывают, что снова открыть створки сооружения смогут уже сегодня. Расчетное время открытия затворов девять-десять часов вечера. Все зависит от погоды. Время может быть изменено в случае плохой гидрологической обстановки.