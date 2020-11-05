Петербуржцам рассказали, как перевести школьников на дистанционное обучение

Потехина рассказала, как петербургским родителям перевести своих детей на дистанционное обучение Фото: Александра СУРИС

В Санкт-Петербурге 9 ноября заканчиваются осенние каникулы и дети вернутся в школу. Однако во время второй четверти этого учебного года любой ребенок по решению родителей может остаться на удаленном обучении. О том, как перевести школьника на дистанционку в четверг, 5 ноября 2020 года, рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- Во-первых, родители должны написать соответствующее заявление. Во-вторых, вместе со своим классным руководителем определить формы промежуточной и итоговой аттестации - с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как ребенок будет писать контрольные и так далее, - пояснила Потехина.

Также школьник должен получить доступ к порталу дистанционного обучения. Там же ребята смогут подключаться к самим онлайн-урокам, получать домашние задания.

Потехина добавила, что организованный ею опрос показал - четверть родителей готовы к дистанционной форме обучения. Остальные хотели бы, чтобы дети учились именно в школе.