Появились подробности драки пенсионерок в трамвае в Санкт-Петербурге

Росгвардия поделилась подробностями драки пенсионерок в трамвае в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Росгвардии рассказали подробности драки двух пенсионерок в трамвае в Санкт-Петербурге. Напомним, в результате конфликта 82-летняя пассажирка выпала из салона транспорта и получила перелом бедра. Оказалось, пенсионерка вылетела из трамвая не по своей воле, а ее в жесткой форме вытолкнула 55-летняя женщина.

- Все произошло в трамвае №25, который остановился около одного из домов на Бухарестской улице. Водитель подал сигнал тревоги, заметив конфликт. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали гражданку, вытолкнувшую пожилую женщину из транспорта, и передали ее полиции. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

При этом суть конфликта до сих пор не ясна. Обидчицу пожилой бабушки опросила полиция, а позже отпустило до выяснения всех причин драки.

Добавим, что недавно назойливый петербуржец получил по лицу в автобусе за просьбу надеть маску «ковид-диссидентов».