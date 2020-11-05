Комздрав прогнозирует пик пандемии коронавируса к декабрю в Санкт-Петербурге

Глава комздрава Санкт-Петербурга дал прогноз пика пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прогнозирует новый пик пандемии коронавируса в Северной столице на период с ноября по декабрь 2020 года. Об этом чиновник сообщил в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

- Мы прислушиваемся к тем моделям, которые создают петербургские ученые, зарекомендовавшие себя своими прогнозами в первой волне инфекции. Сообщается, что рост заболеваемости у нас не такой интенсивный, но все-таки будет наблюдаться. Пик пандемии выпадет на конец ноября и декабрь. Не отпустит нас еще COVID-19 к новому году, - рассказал Дмитрий Лисовец.

Напомним, ранее ученые Политеха разработали очередную математическую модель, которая спрогнозировала пик пандемии на 8 января 2021 года. При этом проректор по перспективным проектам университета Алексей Боровков представил лучший и худший сценарий развития эпидситуации.