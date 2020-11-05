Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга закрыли из-за шквалистого ветра

В Санкт-Петербурге закрыли сады и скверы в ночь с 5 на 6 ноября 2020 года из-за шквалистого ветра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга закрыл сады и скверы в центре города из-за грядущего шквалистого ветра с порывами до 20 м/с, который будет бушевать в ночь с 5 на 6 ноября. Напомним, ранее в Северной столице сомкнули створы дамбы по причине угрозы наводнения.

- До улучшения погоды для горожан и гостей Санкт-Петербурга недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, а также сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли. Решение об открытии объектов примут утром 6 ноября, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Ликвидировать возможные последствия непогоды будут специально сформированные аварийные бригады. Автомобилистам и пешеходам советуют быть крайне осторожными на дорогах. О поваленных деревьях и других ненастьях можно сообщить по круглосуточному телефону дежурной службы 314-60-13.