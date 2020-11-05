Беглов внес поправку к проекту бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

Беглов внес губернаторскую поправку в проект бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге, увеличив расходы на здравоохранение и поддержку бизнеса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов внес поправку в ЗакСобрание касаемо проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год. По планам градоначальника, доходы Северной столицы увеличатся на 28,2 млрд рублей, а дефицит при этом уменьшится с 14,6% до 14,4%. Расходная часть же составит 30,7 млрд рублей. Акцент делается на социальной защите петербуржцев и здравоохранении, поскольку пандемию коронавируса и ее ненастья никто еще не остановил.

- Закладываем дополнительные средства на региональные доплаты к пенсиям, выплаты инвалидам, безработным. Увеличиваем финансирование поддержки семей с детьми. На поддержку бизнеса также выделены дополнительные средства. Поправка добавляет здравоохранению еще 604 млн рублей на покупку медоборудования, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что дополнительные деньги, судя по поправке, выделят практически во все сферы. Например, на расходы по строительству метро в 2021 году уйдет 10 млрд рублей, а на работы по сохранению памятников культуры накинут еще 722 млн рублей. Не обделили и школьников – на три будущих года на совершенствование образования потратят 1,25 млрд рублей.