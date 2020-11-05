Четырехэтажная заброшка загорелась в центре Санкт-Петербурга

Пожар вспыхнул в заброшенном здании в центре Санкт-Петербурга. Фото: МЧС России

Пожар вспыхнул в четырехэтажном заброшенном здании в центре Санкт-Петербурга. В 19:36 испуганные очевидцы заметили дым в доме №7 на Моховой улице и тут же сообщили обо всем МЧС. Спасатели незамедлительно выехали на место и обнаружили, что огонь бушует на третьем и четвертом этажах неэксплуатируемого здания.

Моховую улицу тут же заволокло дымом. Фото: vk.com/spb_today

- Первое подразделение на момент прибытия обнаружило горение на общей площади 400 квадратных метров. В 20:59 пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего к ликвидации пожара привлечено 81 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 16 единиц и 57 человек, - передает пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Фото: vk.com/spb_today

Фотографии с места появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, Моховую улицу затянуло дымом. Местные жители говорят, что в здании раньше была больница.