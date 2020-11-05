Комздрав сообщил о росте общей смертности на 16% в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выросла общая смертность на 16%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о росте общей смертности в городе на фоне пандемии коронавируса (прошлый рекорд по летальности был в сентябре – Прим.ред). При этом чиновник добавил, что регулярно отслеживает публикации в СМИ насчет соответствующей статистики и заверил, что Смольному нечего скрывать. Судя по всему, речь идет о числе кремаций умерших с коронавирусом, которое превысило официальные данные по смертям от COVID-19 в Санкт-Петербурге.

- Есть даже 62 человека, которые умерли от внешних причин, будь то ДТП или отравление, а потом при вскрытии находился коронавирус. Ведь на кремацию попадали и те, у кого COVID-19 был сопутствующим диагнозом, а не основной причиной смерти. Мы не можем ничего утаить или скрыть. Тайное в любом случае станет явным. Известно, что у нас на 16% по сравнению с прошлым годом возросла смертность, - отметил Лисовец в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

При этом глава комздрава подчеркнул, что точную информацию о смертности можно будет увидеть только в 2021 году, когда Росстат представит новую статистику.