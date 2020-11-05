Видео локализации мощного пожара заброшки в центре Санкт-Петербурга

Спасатели МЧС локализовали пожар в заброшке в центре Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

В МЧС России поделились видеозаписью с места тушения мощного пожара, который вспыхнул в заброшенном здании на Моховой улице. Напомним, огонь распространился по третьему и четвертому этажам на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности, к ликвидации привлекли в общей сложности 81 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 16 машин и 57 спасателей.

Спустя три с небольшим часа пожарные значительно продвинулись в тушении огня.

- Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Сейчас спасатели проливают здание и разбирают сгоревшие и упавшие конструкции, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По словам местных жителей, которые рассказали о пожаре в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», раньше в здании находилась больница. Несколько очевидцев сообщили о жуткой вони в районе. Пострадавших при пожаре, по предварительной информации, нет.