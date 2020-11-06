Суд отправил под домашний арест подростка, выстрелившего из пистолета в панка на Лиговском

Суд изолировал трудного подростка до декабря, выстрелившего в лицо панка в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для трудного подростка, выстрелившего из аэрозольного пистолета в лицо панка на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Напомним, полиция узнала о нападении из видео момента выстрела, которое появилось в Сети. Стражи порядка быстро нашли потерпевших приятелей – после панка «пулю» схватил и его друг. Хулигана оперативно задержали, он оказался ничем не занимающимся 17-летним уроженцем Кемерово. В следующий месяц дел у него также не будет, поскольку его силой изолировали от общества.

- Суд отправил несовершеннолетнего Данила В. под домашний арест на срок по 1 декабря 2020 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что подростку грозит до пяти лет лишения свободы по статье за хулиганство с применением оружия. О том, раскаивается он или нет, не сообщается.