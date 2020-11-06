Миллиардер из списка Forbes заразился коронавирусом в Санкт-Петербурге

Миллиардер Игорь Рыбаков заболел коронавирус в Санкт-Петербурге. Фото: Youtube-канал "Игорь Рыбаков"

Миллиардер Игорь Рыбаков, занимающий 96 место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заразился коронавирусом в Санкт-Петербурге. По словам основателя компании «Технониколь», все произошло в октябре во время рабочего визита. Рыбаков пожаловался на ужасную ломку, температуру и потерю обоняния и вкуса. Но поражения легких у миллиардера не было.

При этом лечился бизнесмен, по его словам, исключительно народными средствами.

- Первое – имбирный чай! Имбирь, мед, лимон, кипяток, чай. Да, наливаешь и много пьешь. И так постоянно. Это основное лекарство. А дальше добавляем в рацион витамин D, чтобы активизировать иммунитет. А затем витамин C, там аскорбинки всякие. А после проверки на КТ врач прописал мне ингаляции, - рассказал Рыбаков на своем Youtube-канале.

На время самоизоляции миллиардер остался в доме со своей семьей. Как заверяет Рыбаков, он держал социальную дистанцию от всех и носил маску.