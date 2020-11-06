5-летняя девочка получила тяжелые травмы в ДТП «Киа» и «Фольксвагена» в Невском районе

Пятилетняя девочка пострадала в жестком ДТП двух иномарок в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Киа» и «Фольксваген» устроили жесткое ДТП на перекрестке Дальневосточного проспекта с улицей Крыленко в Санкт-Петербурге. Все произошло 5 ноября около 19:55. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, пока точно известно только о пострадавших.

- 57-летний мужчина, управлявший «Киа Дженезис», столкнулся на регулируемом перекрестке с «Фольксвагеном Поло», за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате аварии пострадали пассажиры последней иномарки. 39-летняя женщина получила повреждения средней степени тяжести, а ребенок, пятилетняя девочка – тяжелые травмы. Обеих госпитализировали в больницу усилиями медиков скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам стражей порядка, ребенок сидел пристегнутым в детском кресле, так что в этом плане нарушений со стороны водителя нет. Причину аварии окончательно прояснит проверка.