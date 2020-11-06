Работу фуд-кортов приостановят из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Новые ограничения по коронавирусу ввели в Санкт-Петербурге, в том числе запретив работу фуд-кортов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работу фуд-кортов и фуд-плейсов приостановят с 9 по 29 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом. Эпидситуация ухудшается день ото дня, и Смольный решил принять массу новых ограничений, чтобы снизить темп распространения инфекции. Однако закроется не весь общепит – те, что находятся в аэропорте, на вокзалах и АЗС, продолжать работу как и раньше.

А вот с увеселительными заведениями все по-прежнему строго. Бары и рестораны до сих пор должны закрывать свои двери с 23:00 до 06:00.

- Также в это время гражданам запрещается находиться в данных предприятиях общественного питания, - подчеркивают в Смольном.

Но это лишь «айсберг» новых ограничений по коронавирусу. Про все из них «Комсомолка» подробно написала в отдельном материале. В программе дистанционка для кружков и секций, рекомендация отправить на удаленку работников старше 65 лет, закрытие детских комнат в ТЦ и прочее.