Штормовой ветер, но без дождя обещают в Санкт-Петербурге 6 ноября

В Петербурге опять ждут сильный ветер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятница станет логическим продолжением четверга в отношении погоды. В городе будет облачно и ветрено. И хоть резкие порывы станут чуть слабее, но останутся штормовыми по своей силе. Зато осадков синоптики не обещают.

- 6 ноября в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха утром составит +6…+8, днем +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться после ночного понижения, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге уже достаточно тепло, воздух прогрелся до +7,5 градуса. Ветер умеренный, 4-8 метра в секунду, давление составляет 753,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 65%.

После вчерашнего вечернего подъема воды, из-за чего закрывали дамбу, все успокоилось и опасность наводнения миновала. Створки дамбы открылись в 2 часа ночи.