Таксиста-«Джеки Чана» заметили на разминкой на парковке ТЦ в Петербурге

Таксист устроил разминку на парковке ТЦ. Фото: vk.com/spb_today

Таксиста, делающего разминку как герой боевиков с восточными единоборствами, заметили посетители торгового комплекса «Лондон Молл», что на Дальневосточном проспекте. Перед тем, как взять пассажира, водитель такси сделал пируэт вокруг машины.

- Возле ТРК «Лондон Молл», увидел вечернюю разминку водителя Яндекс.Такси. Выглядит очень неплохо! Попрыгал и уехал, - описывает увиденное в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из горожан.

Пользователи соцсетей тут же прозвали таксиста «Джеки Чаном». И действительно, трюк, который проделал водитель, был очень похож на то, что делал в своих фильмах известный актер.

При этом ничего незаконного таксист не совершал, а размяться, пусть и таким необычным образом, его, видимо, заставила долгая смена за рулем. Не секрет, что они длятся по 12 часов, а иногда и больше. Учитывая, что дело происходило вечером, немного подвигаться водителю было просто необходимо.