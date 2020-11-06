Женщина на джипе пробила забор и вылетела на трамвайные пути на проспекте Авиаконструкторов

Джип вылетел на трамвайные пути на проспекте Авиаконструкторов. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло вечером 5 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на выделенные трамвайные пути, идущие по проспекту Авиаконструкторов, вылетел черный внедорожник. При этом машина по пути снесла забор. Но водитель даже не вышел наружу, а просто уехал, ковыляя пробитым колесом. Очевидцы ЧП утверждают, что за рулем иномарки была женщина.

- На Авиаконструкторов у дома 2, дама знатно снесла забор, вылетев на трамвайные пути. Потеряв часть колеса, пошкрябала припарковать авто и ушла, - сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

При этом обломки металлического забора и части машины так и остались лежать на путях. Составам пришлось срочно тормозить. Но если один вагоновожатый решил проехать, то другому пришлось выйти и очистить рельсы от помех.

Пользователи соцсетей предположили, что причиной странной аварии было состояние водителя машины. Человек мог заснуть за рулем или же быть не совсем трезв. Все обстоятельства установят сотрудники ГИБДД.