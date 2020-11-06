Дрифтера на тонированном «Лексусе» поймали в центре Санкт-Петербурга

Полиция поймала дрифтера на "Лексусе".
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Сотрудники Госавтоинспекции научили вежливости жителя Воронежской области, который устроил гонки по центру Санкт-Петербурга на тонированном «Лексусе». Молодой человек резко перестраивался из ряда в ряд, уходил в занос и четко иллюстрировал понятие «Опасное вождение».
- 22-летний водитель неоднократно выезжал на встречную полосу движения и не включал «поворотник» при маневрах. При этом у него не было при себе ни документов на автомобиль, ни страховки, а идентификационные номера иномарки и вовсе вызвали у инспекторов ГИБДД сомнение в подлинности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Кроме этого, иномарка имела «глухую» тонировку, что также является нарушением, а в салоне машины полицейские нашли несколько ножей, которые парень зачем-то возил с собой.
Позднее дрифтер пояснил, что гонкой по Петербургу лишь хотел впечатлить свою девушку и пообещал больше так не делать.
Один их трех ножей, который возил с собой водитель "Лексуса". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.