Дрифтера на тонированном «Лексусе» поймали в центре Санкт-Петербурга

Полиция поймала дрифтера на "Лексусе". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции научили вежливости жителя Воронежской области, который устроил гонки по центру Санкт-Петербурга на тонированном «Лексусе». Молодой человек резко перестраивался из ряда в ряд, уходил в занос и четко иллюстрировал понятие «Опасное вождение».

- 22-летний водитель неоднократно выезжал на встречную полосу движения и не включал «поворотник» при маневрах. При этом у него не было при себе ни документов на автомобиль, ни страховки, а идентификационные номера иномарки и вовсе вызвали у инспекторов ГИБДД сомнение в подлинности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме этого, иномарка имела «глухую» тонировку, что также является нарушением, а в салоне машины полицейские нашли несколько ножей, которые парень зачем-то возил с собой.

Позднее дрифтер пояснил, что гонкой по Петербургу лишь хотел впечатлить свою девушку и пообещал больше так не делать.