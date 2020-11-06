Полиция показала видео захвата подпольного казино в Сосновом Бору

Подпольное казино работало в Сосновом Бору. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подпольное казино с электронными слот-машинами, они же «однорукие бандиты» нашли сотрудники полиции в тихом городе атомщиков - Сосновом Бору. Кроме немногочисленных посетителей и администраторов, тут был также склад старых игровых автоматов.

- В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в урочище Пярнушки Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области задержан 42-летний ранее судимый гражданин причастный к организации нелегального казино, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Само казино располагалось в доме 36 по Молодежной улице в Сосновом Бору. Из помещения оперативники изъяли 39 игровых автоматов и немного наличности, оставленной игроками.

Один из организаторов казино задержан, остальных ищут. Устроителям незаконных азартных игр грозит до четырех лет лишения свободы.