Петербуржца избили табуреткой и ограбили в собственной квартире

Неизвестные ворвались к мужчине в квартиру, избили табуреткой и ограбили Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга местный житель стал жертвой жестокого ограбления. Днем в четверг, 5 ноября 2020 года, в полицию обратился мужчина, житель одного из домов по Санкт-Петербургскому шоссе в поселке Стрельна, который рассказал, что к нему в квартиру ворвались два человека, избили и забрали деньги.

- Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что около 14:30 часов в квартиру к пострадавшему пришли малознакомые мужчина и женщина. Гость ударил хозяина по голове табуретом, забрал 20 тысяч рублей и вместе со своей спутницей скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший мужчина попал в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В тот же вечер полиция задержала подозреваемых у одного из домов по Фронтовой улице. Ими оказались 29-летний мужчина и 21-летняя девушка.

Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое. Мужчину задержали, а девушку опросили как свидетеля и отпустили.