44,5 тысячи человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Больше 44 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 44,5 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Это один из наибольших показателей за последнее время. Данные на утро 6 ноября приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 44 536 человек. Под медицинским наблюдением находится 4380 горожан. Из них 54 - в обсерваторе, 1699 - контактные, 2627 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что накануне в Петербурге был побит очередной суточный рекорд по заболеваемости. Коронавирусом заразились сразу 1093 человека.

Власти города отреагировали на серьезные цифры и ввели очередной пакет мер карантинных ограничений. С 9 ноября закрываются все фуд-корты и фуд-холлы в торговых центрах, на дистанционку уходит дополнительное государственное образование, т.е. кружки и секции.

Есть и другие ограничения, часть из которых действуют до конца ноября, а иные – до конца декабря.