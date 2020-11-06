Смольный предупредил о мошенниках, продающих QR-коды за деньги

Коды предпринимателям выдают бесплатно. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга предупреждает о мошенниках, которые решили нажиться на ситуации с коронавирусом и пробуют продавать разрешительные QR-коды бизнесменам.

- В связи с участившимися случаями мошенничества сообщаем, что QR-коды, подтверждающие соблюдение в компании стандартов безопасности, выдаются бесплатно, - сообщает пресс-служба комитета.

Выдачей кодов занимается и подведомственный комитету Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга. Здесь же бизнесменов проконсультируют по всем вопросам, причем абсолютно бесплатно.

Напомним, что получить QR-код должны все фирмы и организации вне зависимости от вида деятельности, не перешедшие на удаленный режим. Код говорит о соответствии предприятия нормативам и требованиям Роспотребнадзора.