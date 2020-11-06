Полиция разыскивает 64-летнего петербуржца по подозрению в убийстве пенсионера

В Петербурге разыскивают мужчину по подозрению в убийстве пенсионера в доме на проспекте Большевиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает 56-летнего мужчину, который подозревается в убийстве пенсионера на проспекте Большевиков. Вечером в четверг, 5 ноября 2020 года, жительница дома 9/1 стала свидетельницей произошедшего, а также нашла труп старика на лестничной клетке.

- Полиции женщина рассказала, что около девяти часов вечера возвращалась домой. Вместе с ней в подъезд зашел подозрительный мужчина и уточнил, на какой этаж ей надо. Тогда заявительница решила не ехать на лифте, а пойти пешком по лестнице. Между 2 и 3 этажами она услышала, как мужчина вышел на лестничную клетку и позвал по имени некого "Юрия", - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После женщина услышала, что лифт закрылся и спускается вниз. Поднявшись до 4-го этажа она увидела труп 82-летнего пенсионера с кровоподтеками. Испугавшись, выбежала на улицу и стала звонить в полицию и скорую. Возле подъезда она увидела того же подозрительного мужчину, который поспешил уйти.

Все приметы подозреваемого свидетельница описала полиции. Розыск продолжается.