У петербургского бизнесмена внезапно сгорел «Мерседес» за 2,5 миллиона рублей

У петербургского бизнесмена сгорел "Мерседес". Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства пожара, в результате которого сгорел «Мерседес», принадлежащий местному бизнесмену. Машина, стоимостью 2 600 000 рублей внезапно вспыхнула посреди ночи.

- 5 ноября в 03:19 в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома 47, корпус 3 по Южному шоссе горит автомобиль. В результате возгорания «Мерседес Бенц Е200» выгорел полностью, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что хозяином сгоревшей машины является 34-летний предприниматель. Полицейским мужчина рассказал, что никаких конфликтов, и-за которых ему могли бы спалить автомобиль, у него не было.

Тем не менее, обычно машины сами по себе не горят, поэтому по факту ЧП начата проверка. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела или отказе.