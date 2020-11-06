Новый скачек числа зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге произошел 6 ноября 2020 года

Еще более 1,1 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге 6 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

С каждым днем в Санкт-Петербурге увеличивается число заболевших коронавирусом, устанавливая все новые печальные рекорды. Так, в пятницу, 6 ноября 2020 года, было зафиксировано более 1,1 тысячи зараженных. Это в два раза больше, чем было во время первой волны COVID-19 в мае.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 1 171 зараженных коронавирусом. Итого, с начала пандемии в городе официально заболели уже 67 434 человека, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Такое активное распространение инфекции встревожило правительство города, которое все же принял решение ввести ограничения в Петербурге. Так, с 9 ноября до конца месяца в Северной столице закроются фуд-корты и фуд-плейсы кроме тех, которые находятся на вокзалах и в аэропорту.

Также за сутки в Петербурге от коронавируса скончались 54 человека, выздоровели 563 пациента.