Еще 54 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Статистика смертности от коронавируса в России за последние сутки пополнилась новыми 378 летальными случаями. Из них число умерших от COVID-19 в Санкт-Петербурге на 6 ноября 2020 года составило 54 человека.

- С начала пандемии в Петербурге от новой инфекции скончались уже 4 078 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также в Петербурге зафиксировали 1 171 новых случаев заражения коронавирусом, 67 434 за время время. Из них выздоровели 41 522 человек, 563 за последние сутки.

Напомним, что накануне, 5 ноября, губернатор Александр Беглов подписал новое распоряжение об ограничениях в Петербурге, которые начнут действовать с 9 ноября. В их числе запрет на работу фуд-кортов и проведение массовых мероприятий в помещениях.

Кроме того, "Комсомолка" выяснила о том, как правильно надо носить защитную маску, чтобы не заразиться.