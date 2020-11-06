Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

Беглов добавил денег на строительство метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александр Беглов внес поправки в проект бюджета на 2021-23 годы, которыми увеличил объем средств на развитие транспорта в Санкт-Петербурге. Кроме этого деньги пойдут на социалку, благоустройство и другие «приоритетные направления».

- В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания с учетом поправки на устройство остановок общественного транспорта будет выделено 550 млн рублей в 2021 году, 800 млн рублей в 2022 году, - сообщает пресс-служба губернатора.

На ремонт трамвайных путей будут тратить по 500 млн рублей ежегодно, а на обновление парка трамваев и троллейбусов - 97,5 млн рублей в 2021 году и по 10 млрд в 2022 и 2023 годах.

«Петербургский метрополитен» получит по 5 миллиардов рублей в 2022 и 2023 годах для закупки подвижного состава. Расходы на строительство метрополитена в 2021 году вырастут до 10 млрд рублей, в 2022 году - до 15 млрд рублей.