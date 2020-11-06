Отопление в домах Санкт-Петербурга усилят из-за резкого похолодания

Теплоэнергетики готовятся к похолоданию в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в связи с ожидаемым резким похолоданием теплоснабжающие организации готовятся к смене режимов подачи тепла. С воскресенья, 8 ноября 2020 года, городские ТЭЦ и котельные начнут переходить на параметры теплоносителя, рассчитанные на среднесуточную температуру наружного воздуха 0 +2 градуса.

- По прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе в Петербурге похолодает до минусовых ночных температур. Поздняя осень берет свое. В этот переходный период очень важно, чтобы в квартирах петербуржцев, на предприятиях, во всех социальных учреждениях было тепло и комфортно, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Также градоначальник добавил, что Петербург уже готов к зиме. В межотопительный сезон выполнены все планово-профилактические ремонты и обследования. Из-за пандемии температурные испытания тепловых сетей были перенесены с весны на осень и завершены в кратчайшие сроки — в октябре. При этом время отключения тепла и горячей воды не превысило 12-24 часов.