На Невском проспекте опустели еще 30 % коммерческих помещений

На Невском проспекте все больше площадей под аренду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще примерно треть помещений коммерческой недвижимости на Невском проспекте оказалась никому не нужной. Магазины съезжают, площади пустеют. Аналитики рынка подтверждают грустную тенденцию и винят во всем осеннюю волну коронавируса, уже подкосившего бизнес по весне.

- По нашим оценкам, число свободных помещений увеличилось на 20–30%. Это связано и с пандемией, и с курсами валют, и с общей экономической обстановкой, - рассказал «Невским новостям» вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Александр Гиновкер.

Напомним, что весной «Комсомолка» уже обращала внимание на пустеющие площади и витрины с объявлениями «Аренда» на главном проспекте Петербурга.

Тогда причинами закрытия магазинов назывались высокие арендные ставки, который владельцы не хотели снижать даже в период пандемии. Сильнее всего пострадали сувенирные магазины – число туристов упало в разы, а иностранных не стало вовсе. Розничная торговля вовсю уходила в онлайн. Похожая ситуация и сейчас.