Следователи нашли новую 10-летнюю жертву педофила из Санкт-Петербурга

Следователи нашли новую жертву растлителя малолетних в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следователи нашли еще одну жертву педофила, который был задержан еще год назад. В пятницу, 6 ноября 2020 года, правоохранители возбудили новое уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который ранее совершил насильственные действия в отношении 11-летней школьницы.

- Следственный комитет изобличил 35-летнего мужчину, работавшего упаковщиком, в том, что он отправлял в социальной сети девочке 2010 года рождения фотографии порнографического характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отметим, что год назад, 5 ноября 2019 года, мужчина был задержан за насильственные действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2009 года рождения.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Мера пресечения ему не менялась. Расследование продолжается.