В Любани восстановили пешеходный переход, снесенный КамАЗом

В Любани восстановили надземный переход. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Почти месяц понадобился дорожным строителям, чтобы восстановить надземный пешеходный переход в городе Любань Тосненского района Ленинградской области. 11 октября конструкцию снес поднятым кузовом самосвал КамАЗ. Тогда переход рухнул на проезжавшую внизу фуру, придавив ее. Лишь чудом обошлось без жертв и пострадавших.

- В ночь на 6 ноября 2020 года на федеральной дороге М-10 «Россия» выполнены работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода, поврежденного в результате ДТП, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Перед тем, как установить пролет на место, специалисты обследовали конструкцию и пришли к выводу, что она сильно не пострадала и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Пока надземный переход закрыт для пешеходов. Строители еще должны «остеклить» его прозрачным пластиком. Сдадут готовую конструкцию. До конца декабря.

Напомним, что финансовые затраты планировалось переложить на фирму-владельца КамАЗа.