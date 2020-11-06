Появилось видео дрифта на «Лексусе» в центре Санкт-Петербурга

Полиция опубликовала видео дрифта молодого воронежца на "Лексусе". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский Главк опубликовал видеозапись дрифта тонированного «Лексуса», за рулем которого сидел молодой уроженец Воронежской области. Иномарку, крутящую петли и нарушавшую правила движения, остановили вечером 3 ноября в центре Петербурга. У водителя не оказалось с собой документов на авто, зато в салоне нашлось сразу три ножа.

- Он привлек внимание полицейских не просто незначительными нарушениями ПДД, а теми, что создают опасность для участников движения и представляют собой так называемую «опасную езду». Например, водитель неоднократно выезжал на встречную полосу движения и не включал «поворотник», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В итоге дрифтера задержали и отвезли в отделение. Уже там молодой человек на камеру извинился и пояснил, что хотел лишь впечатлить сидевшую рядом девушку. Полицейским он пообещал больше так не делать.

Пока идет выяснение всех обстоятельств ЧП, но мужчине уже выписали штраф за «глухую» тонировку его машины.