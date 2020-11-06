Рекордно теплый день за 60 лет зафиксировали 6 ноября в Санкт-Петербурге

Самое теплое 6 ноября за 60 лет зафиксировали в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень в Санкт-Петербурге бьет все температурные рекорды. В пятницу, 6 ноября 2020 года, синоптики города зафиксировали самый теплый день за последние 60 лет наблюдений. Температура воздуха превысила климатическую норму на 8 градусов по Цельсия.

- Впервые за 60 лет 6 ноября будет таким теплым. Ожидается, что термометр покажет плюс 9 градусов, что на 8 градусов выше климатической нормы. Будет ощущаться как плюс 2 градуса, влажность воздуха пониженная — до 68 процентов, - сообщил сервис "Яндекс".

Отметим, что на 14 часов в Петербурге температура воздуха уже достигла плюс 8 градусов по Цельсия. До абсолютного рекорда не хватает всего одного градуса.

При этом в Петербурге дует холодный, северо-западный ветер. Сила умеренная - 6,8 метров в секунду с порывами до 15,2 метров в секунду. Угроза наводнения из-за шторма уже миновала.