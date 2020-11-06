Движение на КАД перекроют на месяц в районе развязки с Софийской улицей в Санкт-Петербурге

На КАД перекроют движение на месяц с 24 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга ждут новые пробки на Кольцевой автодороге. В пятницу, 6 ноября 2020 года, стало известно об очередных ограничениях движения. На этот раз в течение месяца будут перекрыты две полосы на участке КАД в районе развязки с Софийской улицей. Работы начнут проводить с 24 ноября.

- В период с 24 ноября по 8 декабря 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а с 9 по 24 декабря перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

В течение месяца на данном участке рабочие будут заниматься заменой двух деформационных швов. Работы планируется вести круглосуточно, в три смены.