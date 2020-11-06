Реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади завершится в 2021 году

Завершается очередной этап реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге завершается очередной этап реставрации памятника Николая I на Исаакиевской площади. В пятницу, 6 ноября 2020 года, ход работ проверил вице-губернатор города Николай Линченко.

- Для своего времени памятник считался техническим чудом: это была первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры, - рассказал вице-губернатор. - Проводившиеся на протяжении ХХ века ремонтные и реставрационные мероприятия носили, в основном, локальный характер и затрагивали отдельные элементы памятника. Масштабная реставрация началась только в 2018 году.

Напомним, что на реставрационные работы было выделено из бюджета Петербурга 121,8 миллион рублей.

Для составления максимально полной картины устройства и состояния монумента проводилось радиолокационное, геодезическое и ультразвуковое обследование, зондирование, капиллярная дефектоскопия.

Планируется, полностью работы завершатся в 2021 году.