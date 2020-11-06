МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Ленобласти

В выходные в Петербурге и Ленобласти будет ветрено. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный ветер будет «радовать» жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области все выходные. И хоть порывы не окажутся штормовыми, но осторожность сохранять не помешает. И особенно водителям, которым в ночь на понедельник обещают еще и гололедицу.

- 7-9 ноября повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области. Источник – загруженность автотрасс, низкое качество дорожного полотна, порывы ветра 15-17 м/с, гололедица, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Ленобласти.

Опасно будет выходить и в плавание. На водоемах ожидается сильное волнение.

Согласно прогнозу от синоптиков, 7 ноября в Ленобласти будет ветрено, воздух прогреется до +7 ночью и +11 днем, в зависимости от района. Зато осадков не обещают. В воскресенье также будет ветер, +2…+7 в течение суток и уже с дождями.

А заморозки возможны в ночь на понедельник, когда температура упадет до 0…+1 градуса.