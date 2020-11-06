Вандалы расписали Львиный мостик маркером

Львиный мост опять пострадал от вандалов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестные хулиганы в очередной раз изуродовали надписями скульптуры львов, от которых получил название петербургский Львиный мост. На место происшествия была вызвана полиция. Приехавшие на вызов стражи порядка зафиксировали акт вандализма.

- 6 ноября около 10:40 в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от очевидцев поступило сообщение о том, что на Львином мосту через канал Грибоедова нанесены надписи маркером, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информацию о надругательстве над архитектурным сооружением передали в Комитет по охране памятников, а поиском вандалов занялись стражи порядка. К слову, если хулиган был один, то ему грозит до года исправительных работ. А вот если рисовала группа, то ее участникам «светит» до трех лет лишения свободы. Впрочем, пока дело не заведено.

Напомним, что Львиный мост, перекинутый через канал Грибоедова, был построен в 1826 году. С тех пор он не раз реконструировался. А сами фигуры львов в 2018 году прошли капитальный ремонт.