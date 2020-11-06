Несколько автобусных маршрутов в Петербурге отменяются и сокращаются из-за падения пассажиропотока

В Петербурге отменяются сезонные автобусные маршруты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил о закрытии и сокращении некоторых автобусных маршрутов, которые в последнее время стали пользоваться меньшей популярностью. Но дело тут не в коронавирусе, а в приходе осени, ввиду которой на дачи стало ездить меньше горожан.

- С 9 ноября прекращается движение автобусов по маршрутам: № 488 «С-Петербург, ж-д ст. «Сергиево» – Садоводство «Кировец» по будним дням. № 469 «ст.м. «Ул. Дыбенко – садоводство «Восход-2» по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Также с понедельника сокращается маршрут автобуса № 13А «ул. Костюшко – ул. Пилотов, 61». Он будет следовать только до конечного пункта «Авиагородок, академия».

С 13 ноября полностью отменяется № 555 «ул. Ж. Егоровой - 45 км. автодороги «С-Петербург-Парголово-Огоньки».

С того же числа по пятницам, субботам и воскресеньям начнет ходить временный маршрут № 469А от улицы Дыбенко до поселка Приладожский.

Работа пригородных маршрутов возобновится весной 2021года.