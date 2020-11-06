12 петербургских школьников получили по миллиону рублей на оплату образования

21 школьник из Петербурга стал победителем проекта "Большая перемена". Фото: gov.spb.ru

Сразу 12 школьников из Санкт-Петербурга стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел в международном детском центре «Артек» в Крыму. Кроме дипломов и признания успехов, одиннадцатиклассники получили по одному миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы.

- Когда мы запускали проект, главной задачей было организовать его так, чтобы участники не просто призы получили и испытали себя, но смогли выбрать направление, в котором они хотят развиваться. Уверен, что этот финал станет для школьников началом пути собственного развития и самореализации, – заявил генеральный директор объединения «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отметим, что всего в финал конкурса «Большая перемена» вышли 56 юных петербуржцев. 38 из них приехали в Артек, а 21 – стали победителями. Кроме выпускников призы получили ученики 9 и 10 классов - по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.