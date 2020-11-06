Смольный объяснил причину введения новых ограничений в Санкт-Петербурге с 9 ноября 2020 года

Петербуржцам объяснили причину введения новых ограничений с 9 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

С 9 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения из-за коронавируса. Это решение в пятницу, 6 ноября, прокомментировал вице-губернатор города Евгений Елин, который отметил, что меры, в первую очередь, направлены на защиту пожилого населения и людей с хроническими заболеваниями.

- Пока не вводим режим самоизоляции, но очень настойчиво рекомендуем работодателям перевести эти категории петербуржцев на дистанционную работу, - рассказал Елин.

Также он отметил, что самым болезненным ограничением стало закрытие фуд-кортов. Однако эти места Смольный рассматривает не как общественное питание, а как место для проведение досуга.

Елин добавил, что сегодня важно строго соблюдать масочный режим, по возможности избегать мест массового скопления людей.

В предстоящие выходные и на следующей неделе будет усилен контроль за организациями, в которых введены ограничения. С понедельника будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.