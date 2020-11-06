Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлили до 23 ноября

Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлеваются до 23 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге в районе города Мурино, что в Ленинградской области, продлили работы. В пятницу, 6 ноября 2020 года, стало известно, что перекрытия на путепроводе КАД будут ожидают автомобилистов вплоть до 23 ноября.

- В связи с увеличением объема бетонных работ выявленных после демонтажа асфальтобетонного покрытия, сроки производства работ с перекрытием полосы безопасности, первой и второй полос на внутреннем кольце КАД и ограничением скоростного режима до 50 километров в час будут продлены до 23 ноября 2020 года, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Ранее управление сообщало о том, что ограничения будут проходить с 27 октября по 12 ноября.

- Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий, - добавил Пузыревский.