Военный офицер добился права носить бороду через суд в Санкт-Петербурге

Военный через суд добился право носить бороду Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге офицер добился через суд право носить бороду. В пятницу, 6 ноября 2020 года, гарнизонный военный суд вынес решение по исковому заявлению мужчины, который 20 лет служит войсках, 17 из которых не бреется. Тем не менее, его командир несколько раз устраивал разбирательства из-за бороды.

- Командир войсковой части запрещает ему носить бороду и за ношение бороды неоднократно привлекал его к дисциплинарной ответственности. Также, административный истец пояснил, что в 2019 году попал в ДТП и на его лице имеется шрам, который борода скрывает, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Командир объяснил, что офицер приходил к нему небритым, за что получал устное распоряжение об устранении нарушений правил личной гигиены. Однако в уставе нет запрета на ношение бороды.

Военный суд признал незаконным устный приказ командира, касающийся бритья бороды офицером.