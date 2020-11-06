Правительство Санкт-Петербурга выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пятницу, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни умер Михаил Жванецкий. Правительство Санкт-Петербурга в лице губернатора Александра Беглова выразило соболезнования в связи с кончиной народного артиста страны.

- Ушел из жизни мудрый человек, тонкий, ироничный писатель, по-настоящему народный артист, которого любили и будут любить многие поколения людей в нашей стране и за рубежом, - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что многие творческие годы Жванецкого были связаны с Петербургом. Он выступал в Ленинградском театре миниатюр, на площадках Ленконцерта, а в Театре комедии впервые прозвучали его знаменитые фельетоны и монологи.

- Он умел находить юмор в простых вещах и обыгрывать самые обыденные ситуации, - отметил градоначальник.

Ранее "Комсомолка" писала, что друг Жванецкого, Семен Альтов был в шоке, узнав о кончине артиста.