Сады и скверы Санкт-Петербурга защитят от зимних морозов

Зеленые насаждения Петербурга защитят от морозов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге специалисты садово-паркового хозяйства в пятницу, 6 ноября 2020 года, начали защищать зеленые насаждения от надвигающихся холодов. Ожидается, что во второй декаде ноября в городе грянут морозы. Поэтому садовники принялись укрывать кустарники и деревья специальными материалами, что позволит растениям перенести морозы и защитит их от негативного воздействия выхлопных газов.

- Сады, парки и скверы – свидетели истории нашего города, неотъемлемая его часть. Невозможно представить себе Петербург без Летнего сада или Таврического. Вместе с тем это "легкие" нашего города. Они требуют особого внимания, - сказал губернатор Александр Беглов.

В Петербурге сегодня насчитывается более 3500 парков, садов, скверов, бульваров и других зеленых зон.

К зиме 2020-2021 годов планируется провести работы по утеплению молодых посадок, в частности 23000 деревьев и 57000 кустарников парковой розы. Работы по защите растений проведут в Александровском парке, Дивенском саду, Князь-Владимирском сквере, Юсуповском и Таврическом садах, Пулковском парке, на бульваре на Варшавской улице, в Буферном парке, парках Героев-Пожарных и Интернационалистов, в сквере на улице Зенитчиков, парках Куракина дача и Сосновка.