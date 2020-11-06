МЧС предупреждает о сильном ветре 7 ноября в Санкт-Петербурге

Сильный ветер с порывами до 15 м/c нагрянет 7 ноября в Санкт-Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС поспешили предупредить жителей Санкт-Петербурга о сильном (а по шкале Бофорта даже крепком – Прим.ред) ветре, который нагрянет в город в субботу, 7 ноября. Хотя, можно сказать, что стихия просто не утихнет, ведь в ночь с 5 на 6 ноября в Северной столице бушевал шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, пусть он и не натворил бед. На этот раз погода будет получше.

- Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 7 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются порывы ветра местами до 15 м/с, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Что касается температуры, то в субботу ночью она будет колебаться от +6 до +8 градусов по Цельсию, а днем вырастет до +11. При этом синоптики не обещают осадков, а насчет сильного ветра отмечают, что он подует ближе к концу дня. Атмосферное давление ночью повысится, а днем понизится.