Рекордная смертность зафиксирована в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге

Рекордную смертность выявили в Санкт-Петербурге в октябре 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург установил новый рекорд по общему числу смертей в октябре 2020 года. За минувший месяц в Северной столице зарегистрировали 6 561 летальный исход. Это, стоит отметить, абсолютный максимум всех октябрей за последние 10 лет, что отслеживает комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

- За октябрь 2020 года в городе умерло 6 561 человек. Ближайший «преследователь» - октябрь 2012 года с показателем в 5 566 случаев летального исхода, - гласит новая статистика комитета.

Что касается хороших новостей, показателя рождаемости, то в октябре 2020 года в Северной столице появились на свет 5 063 малыша. Но это далеко не рекорд. Регистраций брака в прошлом месяце было немало - отношения узаконили 4 713 пар. Разводов при этом было 2 828.

Добавим, что ранее глава Комздрава Дмитрий Лисовец сообщил о росте общей смертности на 16% в Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса.